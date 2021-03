BAYERN 3 - das Radio der Zukunft seit 1971

Doch nicht nur durch die Musikauswahl im Radio bringt BAYERN 3 diese Mischung seiner Community nahe. Fans können Megastars und Newcomer auch bei speziellen Events kennenlernen: so wie zum Beispiel den Singer-Songwriter Malik Harris bei "BAYERN 3 fresh – das neue Hit-Festival" (2019) oder die Freiburger Band Reamonn ("Supergirl") beim 1. Newcomer Festival in Ingolstadt (2004).

2019 startete BAYERN 3 zusammen mit der Radiozentrale in ein erfolgreiches Pilotprojekt, das zeigt, wie Interaktion mit den Hörern auch via Smart Speaker gelingt. Sie sind Symbol des wachsenden Audiotrends. Denn viele Menschen nutzten Sprachassistenten auch, um Radio zu hören. Für die konkrete Umsetzung heißt das: Mit "Alexa, sag BAYERN 3, ich will mehr!", wurde ein sprachgesteuerter Aufruf geschaffen, der einen Dialog mit den Radio-Moderatorinnen und -Moderatoren ermöglicht. Radio in seiner klassischen Form wird damit um ein weiteres Dialog-Instrument ergänzt.