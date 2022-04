"Hallo Mama, mein Telefon ist kaputt und das ist meine neue Nummer": Mit so einer Nachricht starten die Kriminellen ihre dreiste Betrugsmasche. Sie geben sich bei WhatsApp als Angehörige aus und behaupten, unter der bisherigen Telefonnummer nicht mehr erreichbar zu sein. Ein paar Tage später meldet sich die angebliche Tochter oder der Sohn unter der neuen (falschen) Telefonnummer wieder - und bittet um finanzielle Hilfe: "Ich muss eine Rechnung überweisen. Leider funktioniert mein Online-Banking mit der neuen Nummer noch nicht. Kannst du das bitte überweisen? Vielen Dank. Ist echt dringend."

Und Hand aufs Herz: Wer würde seinem Kind nicht aus einer finanziellen Misere helfen? Zwei Überweisungen in Echtzeit sind schnell erledigt. Aber: Wer jetzt tatsächlich das Geld überweist, der ist es für immer los. Denn das Geld landet auf dem Konto der Betrüger. Allein in München sind seit Anfang des Jahres mehr als 150 Menschen auf diesen Trick reingefallen und haben über 200.000 Euro verloren, weil sie Geld an die Betrüger überwiesen haben.