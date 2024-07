Die besten Tipps für deinen perfekten Sommer!

Wie oft darf ich grillen?

Die Lieblingsbeschäftigung vieler Deutscher im Sommer ist es zu grillen. Aber gibt es eigentlich eine Regelung, wie oft du grillen darfst? Wir verraten es dir, damit es keinen Beef mehr mit den Nachbarn gibt!

Sonnencreme im Test

Kein Sommer ohne Sonnencreme – egal ob für dich oder deine Kids! Wir verraten dir, welche Sonnenschutzmittel gut sind. Vorab: In der Regel kannst du problemlos zu den günstigen Eigenmarker vom Discounter oder der Drogerie greifen.

So bekommst du deine Getränke schnell eiskalt!

Du hast vergessen, das Bier in den Kühlschrank zu stellen? Wir zeigen dir drei Tricks, mit denen du jedes beliebige Getränk ganz schnell (eis)kalt bekommst. Je schneller du die Flasche Sekt, die Limo oder das Bier runterkühlen willst, desto mehr Aufwand musst du betreiben.

Tipps gegen die Sommerhitze

Schlecht geschlafen, weil viel zu warm - tagsüber tropft euch der Schweiß von der Stirn und auf der Arbeit geht euch die Konzentration flöten. Warum du aber bei Hitze lieber nichts Kaltes trinkst und wie dein Zimmer cool bleibt – wir verraten es dir!

Tipps für die perfekte Grillparty

Du veranstaltest eine Grillparty und hast Freunde und Familie eingeladen? Mit diesen Tipps zum richtigen Grill, Alufolie und der Marinade kann nichts mehr schief gehen!

Erfrischende Sommer-Drinks

Was gibt es besseres als einen schönen Sommertag mit einem erfrischenden Drink und Freunden ausklingen zu lassen? Mit diesen Sommer-Drinks – mit und ohne Alkohol – kannst du nichts falsch machen!

Ist die Sonnencreme vom letzten Jahr noch gut?

Im Badezimmer liegt oft noch eine Sonnencreme vom letzten Jahr. Klar, dass du zu der greifst, wenn noch was drinnen ist. Das ist aber nicht immer sinnvoll…

So trinkst du im Sommer genug Wasser!

Im Sommer ist es besonders wichtig, dass wir genug Wasser trinken. Fällt dir das schwer? Kein Problem – wasserhaltige Snacks können helfen. Ganz vorne mit dabei sind Wassermelonen, Salat und Erdbeeren.

Tipps gegen Mücken im Sommer

Sie gehören leider zum Sommer dazu: Stechmücken. Gerade in den Hochwassergebieten in Bayern und in der Nähe von Regentonnen sind sie ganz besonders aktiv. So kannst du den Mücken entgehen!

Deshalb solltest du PET-Falschen nicht in die Sonne stellen

Gerade im Sommer solltest du immer etwas zu trinken dabeihaben. Besonders praktisch: Die leichte PET-Flasche. Aber Achtung: Die Plastikflaschen solltest du besser nicht in der Sonne stehen lassen. Es verändert sich nämlich nicht nur der Geschmack.

Cookie-Eis im Test

Eis mit Keksstückchen oder rohem Keksteig: Cookie-Eis ist bei vielen sehr beliebt. Stiftung Warentest hat sich 18 Eissorten genauer angeschaut. Die gute Nachricht: Gutes Cookie-Eis muss nicht teuer sein.

